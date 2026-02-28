Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Великолепный век» Ибрагим Йылдыз скончался на 28-м году жизни

Турецкий актёр Ибрагим Йылдыз скончался в Стамбуле в возрасте 28 лет. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

В августе 2025 года на актёра во время сильного урагана обрушилось дерево, после чего он был госпитализирован. Йылдыз находился в отделении интенсивной терапии до своей смерти. Он известен по роли в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем».

Ранее стало известно о смерти актрисы, чей холодный взгляд и величественная осанка навсегда вписали её имя в историю советского кино. Ушла из жизни Наталья Ивановна Климова — легендарная Снежная королева, актриса театра и кино. До своего 88-летия она не дожила всего два дня. Прощание с актрисой состоится на территории Свято-Воскресенского женского монастыря.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях читайте в разделе «Общество» на Life.ru.