Звезда сериала «Великолепный век» Ибрагим Йылдыз скончался на 28-м году жизни

В августе 2025 года на актёра во время сильного урагана обрушилось дерево, после чего он был госпитализирован. Йылдыз находился в отделении интенсивной терапии до своей смерти. Он известен по роли в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем».
Ранее стало известно о смерти актрисы, чей холодный взгляд и величественная осанка навсегда вписали её имя в историю советского кино. Ушла из жизни Наталья Ивановна Климова — легендарная Снежная королева, актриса театра и кино. До своего 88-летия она не дожила всего два дня. Прощание с актрисой состоится на территории Свято-Воскресенского женского монастыря.
