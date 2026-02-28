Британец отдаст $4 тысячи за украшение столбов государственными флагами: власти не оценили инициативу

Бизнесмен Уилл Хейлетт решил порадовать жителей британского Северного Йоркшира и украсить город государственными флагами. Однако местные власти не оценили эту идею. Британца оштрафовали на четыре тысячи долларов за украшение столбов, сообщает Metro.
Бизнесмен владеет компанией по высотным работам. Он использовал свою автовышку для размещения многочисленных флагов по Северному Йоркширу. Как рассказал предприниматель, он намеревался лишь поднять людям настроение.
После указа властей рабочие сняли все флаги. Бизнесмену выставили нескромный счет за его инициативу. В ответ он предложил пожертвовать эти средства в благотворительную организацию.
Ранее туристов в Чили оштрафовали за нарушение закона. Россияне и американец использовали источники тепла на территории местного парка. Как заявил суд, они нарушили природоохранные законы Чили. Туристам запретили посещать страну в течение трех лет.