Транспортную ситуацию на улице Расула Гамзатова во Владивостоке улучшат к лету 2026 года

Кроме того, по поступившим сообщениям жителей в социальных сетях, во время возведения подпорной стены произошло обрушение грунта. В целях безопасности доступ к стройплощадке временно ограничен. Проверку уже инициировала Инспекция регионального строительного надзора — по её результатам при необходимости будут приняты меры.