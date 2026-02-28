Транспортную ситуацию на улице Расула Гамзатова во Владивостоке улучшат к лету 2026 года

На улице Расула Гамзатова во Владивостоке планируется улучшить транспортную доступность жилого комплекса «Южный». Об этом сообщили 27 февраля по итогам выездного совещания с участием представителей городской администрации и застройщика, сообщила пресс-служба администрации города.
«Действующий проезд к ЖК “Южный” на улице Расула Гамзатова расширят. Также летом текущего года планируется создать вторую, альтернативную дорогу к домам», — говорится в сообщении.
Заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов отметил, что застройщик обязан в течение недели предоставить согласованный проект новой дороги, после чего начнутся строительные работы.
Кроме того, по поступившим сообщениям жителей в социальных сетях, во время возведения подпорной стены произошло обрушение грунта. В целях безопасности доступ к стройплощадке временно ограничен. Проверку уже инициировала Инспекция регионального строительного надзора — по её результатам при необходимости будут приняты меры.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что глава города Константин Шестаков поручил оперативно устранить все выявленные проблемы и обеспечить безопасность и комфорт для новосёлов.