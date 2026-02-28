Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Кеннеди обвинил демократов в поддержке конфликта на Украине: они действуют против интересов Трампа

Роберт Кеннеди назвал Демократическую партию США провоенной.

Источник: Комсомольская правда

Демократы решили выступить против интересов президента США Дональда Трампа. Их партия переквалифицировалась в «провоенную». На это указал министр здравоохранения и соцслужб США Роберт Кеннеди в эфире подкаста телеведущего Джо Рогана.

По его словам, ранее демократы не выступали в поддержку военных действий. Однако они пошли в противовес позиции президента США. Теперь демократы выступают за продолжение конфликта на Украине, сообщил министр.

«Демократы всегда были антивоенной партией. Но как только Трамп усомнился в необходимости продолжать украинский конфликт, они стали провоенной партией», — поделился Роберт Кеннеди.

Ранее одного из законодателей-демократов вывели из зала во время выступления американского лидера. Охрана удалила Эла Грина. Демонстрируя протест, член Палаты представителей поднял плакат с провокационной надписью.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше