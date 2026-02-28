Роберт Кеннеди обвинил демократов в поддержке конфликта на Украине: они действуют против интересов Трампа

Демократы решили выступить против интересов президента США Дональда Трампа. Их партия переквалифицировалась в «провоенную». На это указал министр здравоохранения и соцслужб США Роберт Кеннеди в эфире подкаста телеведущего Джо Рогана.
По его словам, ранее демократы не выступали в поддержку военных действий. Однако они пошли в противовес позиции президента США. Теперь демократы выступают за продолжение конфликта на Украине, сообщил министр.
«Демократы всегда были антивоенной партией. Но как только Трамп усомнился в необходимости продолжать украинский конфликт, они стали провоенной партией», — поделился Роберт Кеннеди.
Ранее одного из законодателей-демократов вывели из зала во время выступления американского лидера. Охрана удалила Эла Грина. Демонстрируя протест, член Палаты представителей поднял плакат с провокационной надписью.