В Молдавии девятиклассникам в школах рассказывают, что план «Барбаросса» Адольфа Гитлера был самой великой военной операцией в новейшей истории.
Так, в учебниках говорится, что нападение Германии на Советский Союз в рамках плана «Барбаросса» «положило начало величайшей военной операции новейшей эпохи», для которой мобилизовали около трех миллионов немецких солдат.
— В учебнике сказано, что планы Гитлера позволили ему в короткий срок захватить обширную часть СССР, дойдя до Москвы, — пишет РИА Новости.
13 февраля правнук Бенито Муссолини, Кайо Муссолини, заявил, что жизнь при его знаменитом предке «не была такой уж плохой» и отметил, что его книга «Муссолини и становление фашизма: нерассказанная история» якобы опровергает ложные представления о режиме последних 80 лет.
По его мнению, фашизм возник как реакция на коммунистическое насилие в Италии после Октябрьской революции, а правление Муссолини, несмотря на отстранение евреев от общественной жизни в 1938 году, якобы приносило пользу еврейскому населению.