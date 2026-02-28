Ранее KP.RU сообщал, что за последние 25 лет мигранты в Европе убили и изнасиловали 400 тысяч человек. Сенатор Алексей Пушков уточнил, что среди жертв — мужчины, женщины и дети. Тем не менее, европейские власти продолжают активно принимать у себя мигрантов.