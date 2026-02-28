Ричмонд
Маск назвал немыслимым злом систему наказаний за изнасилования в Европе

Маск раскритиковал ЕС за мягкие наказания мигрантам за изнасилования.

Источник: Комсомольская правда

Американский миллиардер Илон Маск назвал немыслимым злом ситуацию, когда мигрантам в Европе назначают штрафы вместо тюремных сроков за изнасилования несовершеннолетних.

«Вот что в действительности происходит в Европе. Немыслимое зло», — написал предприниматель в социальной сети Х.

Так Маск прокомментировал публикацию, в которой сообщалось о назначении штрафа сенегальскому мигранту за изнасилование 14-летней девочки в Испании, а не тюремного заключения.

Миллиардер сделал репост этой публикации. К нему был прикреплен пост другого пользователя, возмущающегося ситуацией с назначением штрафов вместо реального наказания.

Ранее KP.RU сообщал, что за последние 25 лет мигранты в Европе убили и изнасиловали 400 тысяч человек. Сенатор Алексей Пушков уточнил, что среди жертв — мужчины, женщины и дети. Тем не менее, европейские власти продолжают активно принимать у себя мигрантов.

