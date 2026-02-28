Филолог рассказал, актуально ли еще обращение на «вы» с большой буквы

«Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что “вы” с большой буквы — это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и что обращение на “вы” само по себе является достаточно вежливым», — рассказал Пахомов.