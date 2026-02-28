Все бюджетные места при обучении в ординатуре в России станут целевыми с 1 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Все бюджетные места в ординатуре в РФ будут целевыми, соответствующие изменения вступят в силу 1 марта.
С 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до 3 лет с наставником в медорганизациях системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
При нарушении условий целевого договора выпускнику-медику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения и уплатить штраф в двукратном размере компенсации. Новые правила коснутся только тех, кто поступит в ординатуру с 2026 года.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал ТАСС о том, что условия целевых договоров студентов-медиков и новые положения о наставничестве не будут являться препятствиями для рождения детей и создания семьи.