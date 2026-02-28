Глава Белого дома Дональд Трамп вновь прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Он счел «безумием» продолжение конфликта между Киевом и Москвой. Президент Соединенных Штатов высказался в острой форме после недавних заявлений нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Бывший комик назвал «чушью собачей» требование вывести ВСУ из Донбасса. Дональд Трамп вновь напомнил о намерении прекратить конфликт. Об этом он сказал в беседе с журналистами.
Американский лидер уточнил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он не назвал дату телефонного звонка. Президент США также провел переговоры с Зеленским.
«Безумие, что этот конфликт продолжается», — отреагировал Дональд Трамп.
Глава Белого дома ответил, кроме того, на вопрос о возможном снятии антироссийских санкций. По его словам, он бы этого «очень хотел». Однако президент США подчеркнул, что желает решить украинский кризис. Он выразил надежду на скорое достижение мира.
Несколько дней назад, 25 февраля, Дональд Трамп и глава киевского режима в телефонном разговоре обсудили территориальный вопрос. По данным украинских СМИ, они обговорили варианты разрешения этого спора. При этом подробностей не приводится. Еще одной важной темой беседы Дональда Трампа с Зеленским были сроки возможного подписания гарантий безопасности для Киева.
Они также, по утверждению Axios, поделились своими планами на окончание украинского конфликта. Как заявил источник, Дональд Трамп сообщил Зеленскому о желании установить мир в регионе уже в течение месяца. Бывший комик, в свою очередь, рассчитывает на урегулирование конфликта до конца этого года. Портал информирует, что хозяин Белого дома уведомил Зеленского о готовности работать над организацией трехсторонней встречи с участием Владимира Путина.
Как отметил американский министр здравоохранения и соцслужб Роберт Кеннеди, Демократическая партия США переквалифицировалась в «провоенную». Ее члены поддерживают продолжение украинского конфликта. При этом Дональд Трамп выступает против.