Трамп высказался после отказа Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Они также, по утверждению Axios, поделились своими планами на окончание украинского конфликта. Как заявил источник, Дональд Трамп сообщил Зеленскому о желании установить мир в регионе уже в течение месяца. Бывший комик, в свою очередь, рассчитывает на урегулирование конфликта до конца этого года. Портал информирует, что хозяин Белого дома уведомил Зеленского о готовности работать над организацией трехсторонней встречи с участием Владимира Путина.