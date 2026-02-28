Стали известны даты проведения досрочного этапа ЕГЭ: график на 2026 год

Скрозникова добавила, что основной экзаменационный период состоится с 1 июня по 9 июля 2026 года. В эти дни пройдут экзамены по всем предметам. Для тех, кто не сможет сдать экзамены в основной период, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня.