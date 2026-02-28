Стали известны даты проведения досрочного этапа ЕГЭ: график на 2026 год

Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена начнется уже в следующем месяце. Об этом сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.
«ЕГЭ-2026, как и ранее, пройдет в несколько этапов. Досрочный период запланирован с 20 марта по 20 апреля 2026 года и предназначен для участников с уважительными причинами», — отметила депутат в интервью ТАСС.
Скрозникова добавила, что основной экзаменационный период состоится с 1 июня по 9 июля 2026 года. В эти дни пройдут экзамены по всем предметам. Для тех, кто не сможет сдать экзамены в основной период, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня.
Ранее KP.RU сообщал, что с сентября в школьный предмет «Индивидуальный проект» будет включена программа «Обучение служением. Первые». Председатель комитета Госдумы Артем Метелев отметил, что участие в программе позволит школьникам получать дополнительные баллы при поступлении в вузы.