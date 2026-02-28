Началась продажа билетов на рейсы из Хабаровска в Шанхай

Билеты продают в кассах аэропорта на первом этаже терминала А и в центре города по адресу улица Карла Маркса, 66. Авиакомпания выполняет полёты два раза в неделю — по вторникам и субботам. Самолёт вылетает из Хабаровска в 23:15 местного времени.