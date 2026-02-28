Началась продажа билетов на рейсы из Хабаровска в Шанхай

В международном аэропорте Хабаровск открыли продажу билетов на прямые рейсы в Шанхай авиакомпании «Аврора». Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
Билеты продают в кассах аэропорта на первом этаже терминала А и в центре города по адресу улица Карла Маркса, 66. Авиакомпания выполняет полёты два раза в неделю — по вторникам и субботам. Самолёт вылетает из Хабаровска в 23:15 местного времени.
На линии задействуют Airbus A319 на 128 кресел — 8 сидений в бизнес-классе и 120 в экономическом. Полёт занимает около четырёх часов.
Рейсы в Шанхай запустили в декабре прошлого года. Весенне-летняя навигация 2026 года станет первой полноценной сезонной программой по этому направлению в истории аэропорта Хабаровск.
Шанхай привлекает туристов красивыми парками и садами, где всё продумано до мелочей. Город известен огромными возможностями для шопинга и развлечений — здесь работают океанариум, Диснейленд, район «Шанхайская Венеция», множество театров и музеев. Туристы любят фотографироваться на фоне небоскрёбов Пудуна, набережной Вайтань и знаменитой телебашни.