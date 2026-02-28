Знак «Почетный донор Хабаровского края» утвердили в регионе

В краевом парламенте приняли закон приняли с целью развития донорства крови и ее компонентов в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.
«Для поощрения активного участия населения в донорстве утвержден новый региональный знак отличия — “Почетный донор Хабаровского края”», — говорится в сообщении.
Новый знак будут вручать:
— гражданам, безвозмездно сдавшим кровь или ее компоненты 60 и более раз, при условии, что в течение года предшествующего году награждения, сдача крови осуществлялась безвозмездно не менее трех раз;
— гражданам, ставшим донорами косного мозга или гомопоэтических стволовых клеток, постоянно проживающим на территории края.
С региональным знаком будет вручаться удостоверение. Почетный знак — форма признания заслуг граждан за участие в добровольном активном донорстве крови в крае.
