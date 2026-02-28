Ричмонд
Знак «Почетный донор Хабаровского края» утвердили в регионе

Его будут вручать гражданам, которые сдали кровь или ее компоненты 60 и более раз.

Источник: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

В краевом парламенте приняли закон приняли с целью развития донорства крови и ее компонентов в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.

«Для поощрения активного участия населения в донорстве утвержден новый региональный знак отличия — “Почетный донор Хабаровского края”», — говорится в сообщении.

Новый знак будут вручать:

— гражданам, безвозмездно сдавшим кровь или ее компоненты 60 и более раз, при условии, что в течение года предшествующего году награждения, сдача крови осуществлялась безвозмездно не менее трех раз;

— гражданам, ставшим донорами косного мозга или гомопоэтических стволовых клеток, постоянно проживающим на территории края.

С региональным знаком будет вручаться удостоверение. Почетный знак — форма признания заслуг граждан за участие в добровольном активном донорстве крови в крае.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на очередном заседании Закдумы депутаты приняли региональный закон «О праздничных днях и памятных датах Хабаровского края». Были установлены новые памятные даты: 3 ноября 2012 года — День присвоения городу Хабаровску почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и 20 мая 2021 года — День присвоения городу Комсомольску-на-Амуре почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».