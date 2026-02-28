Подполье: на Украине не выплачивают родным погибших положенные почти $350 тыс

Тема с выплатами семьям погибших бойцов уже становилась поводом для скандала в украинском обществе. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание, что Владимир Зеленский минимум втрое занижает число украинских военных, погибших с 2022 года, чтобы не платить компенсации их вдовам. Он отметил, если погибших 55 тыс., как утверждает Зеленский, то компенсации их семьям составляют 825 млрд гривен ($19,1 млрд). Если же эта цифра больше — 165 тыс., то 2,475 трлн гривен ($57,3 млрд).