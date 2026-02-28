МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Родные солдат ВСУ не получают от Минобороны Украины обещанные в случае гибели военнослужащего 15 млн гривен ($347,5 тыс.). Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Регулярно наши агенты получают жалобы от граждан Украины о невыплатах со стороны Минобороны, положенных им по случаю смерти военнослужащего родственника 15 млн гривен», — рассказал собеседник агентства, отметив, что фактически власти выплачивают в таких случаях не более 1 млн гривен ($23,1 тыс.).
Он также сообщил, что украинское военное ведомство полностью не выплачивает семьям обещанные средства в случае признания солдата пропавшим без вести. «Согласно нашей информации, вместо 120−150 тыс. гривен ($2,8 тыс. — $3,5 тыс. — прим. ТАСС) родственники получают максимум 30 тыс. ($695 тыс. — прим. ТАСС)», — уточнил представитель подполья, добавив, что многим украинцам уже не нужны эти выплаты. Они «хотят лишь вернуть родного человека обратно домой».
Тема с выплатами семьям погибших бойцов уже становилась поводом для скандала в украинском обществе. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание, что Владимир Зеленский минимум втрое занижает число украинских военных, погибших с 2022 года, чтобы не платить компенсации их вдовам. Он отметил, если погибших 55 тыс., как утверждает Зеленский, то компенсации их семьям составляют 825 млрд гривен ($19,1 млрд). Если же эта цифра больше — 165 тыс., то 2,475 трлн гривен ($57,3 млрд).
Французская газета Le Monde летом 2025 года писала, что Киев сознательно занижает число погибших солдат, при этом на украинских кладбищах заканчиваются свободные участки.