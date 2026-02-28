Ричмонд
Эпштейн просил знакомую оплатить препарат от угрей для сожительницы

В обнародованных материалах по делу Джеффри Эпштейна обнаружено письмо финансиста, в котором он просит знакомую оплатить препарат от угрей для его сожительницы, белоруски Карины Шуляк, сообщает РИА Новости.

В октябре 2011 года Эпштейн написал: «Сью, дай ей денег на “Аккутан”». Адресат скрыт, однако западные СМИ связывали с Эпштейном некую Сьюзан Хэмблин. Шуляк упоминается в 3478 файлах из более чем 3,5 миллиона опубликованных документов.

По данным прессы, она приехала в США в 2009 году, училась в стоматологическом колледже при Колумбийском университете, позже получила гражданство и в 2025 году завершила программу углублённого стоматологического образования. Эпштейн завещал ей 50 миллионов долларов, недвижимость и драгоценности.

Напомним, финансисту предъявляли обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, он умер в тюрьме в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в переписке Джеффри Эпштейна всплывает имя 20-летней модели Русланы Коршуновой, известной как «Русская Рапунцель», и ставятся под сомнение обстоятельства ее кончины. Финансист, имеющий за плечами криминальное прошлое, полагал, что к трагедии причастны люди из близкого окружения девушки, в частности, ее возлюбленные.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

