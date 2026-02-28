Первое фото Нюши с ее новым возлюбленным появилось в Сети

Певица Нюша перестала скрывать своего нового возлюбленного. Она встречается с 33-летним диджеем и музыкантом Владом Ханецким, сообщает издание «Стархит».
Пара вместе отдыхала в баре в Дубае в компании звездных друзей. Влюбленные не скрывали своих чувств друг к другу: на появившихся в Сети фото музыкант положил руку на бедро Нюши. Сама она при этом улыбается и выглядит счастливой.
Эти отношения для звезды стали первыми после развода с мужем Игорем Сивовым в августе 2024 года.
В июле 2025 года Нюша и ее сестра Мария Шурочкина стали победительницами второго сезона шоу «Сокровища императора». Для обеих это стало неожиданным итогом — в проект они пришли скорее за впечатлениями, чем за призом, и при этом смогли проработать личные переживания и старые обиды. Певица рассказала о своих впечатлениях.
