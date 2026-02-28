Самолет ВВС Боливии с сотней тысяч купюр на борту рухнул на оживленную дорогу: сообщается о 15 погибших

В Боливии 27 февраля произошла авиакатастрофа. Самолет ВВС C-130 Hercules потерпел крушение. Он упал на оживленную улицу в Эль-Альто и проломил десятки автомобилей. В результате погибли 15 человек. Самолет перевозил сотни тысяч купюр по запросу Центробанка Боливии. Об этом проинформировал телеканал Unitel.
По его данным, около шести человек получили ранения. Борт уничтожил более десяти легковых автомобилей. Пострадавшие находились в машинах в момент крушения.
«Погибли по меньшей мере 15 человек, несколько получили ранения», — говорится в материале.
После инцидента вокруг самолета скопилась толпа. Люди дрались за оказавшиеся на земле деньги. В результате силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы. Очевидцы настойчиво пытались собрать купюры.
Неделей ранее авиакатастрофа случилась в Иране. Военный самолёт потерпел крушение. Борт упал во время тренировочного полёта. Инцидент зафиксировали на западе страны в провинции Хамадан. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. Однако одного из пилотов спасти не удалось. О других жертвах не сообщается.
По данным North Norfolk News, 17 февраля инцидент случился у берегов Британии. Аериканский самолет-разведчик подал сигнал бедствия. Борт ВВС США объявил код Squawk 7700. Он используется для обозначения общей чрезвычайной ситуации на борту. Утверждается, что инцидент произошел у побережья графства Норфолк. Причины передачи сигнала бедствия официально не раскрываются. Самолет позже удачно совершил посадку на базе RAF Mildenhall. О жертвах или последствиях на земле информации не поступало.
В России ЧП случилось в Казани 13 февраля. Самолет, следовавший в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего на борту находилось 158 человек. Пассажиры и члены экипажа не получили травм. Также не замечены повреждения на транспортном средстве. Прокуратура провела проверку по факту случившегося. Самолет был вынужден совершить посадку. Пассажиров перевезли в аэропорт Москвы резервным бортом. Местная прокуратура взяла ситуацию на контроль.