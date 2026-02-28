Самолет ВВС Боливии с сотней тысяч купюр на борту рухнул на оживленную дорогу: сообщается о 15 погибших

В России ЧП случилось в Казани 13 февраля. Самолет, следовавший в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего на борту находилось 158 человек. Пассажиры и члены экипажа не получили травм. Также не замечены повреждения на транспортном средстве. Прокуратура провела проверку по факту случившегося. Самолет был вынужден совершить посадку. Пассажиров перевезли в аэропорт Москвы резервным бортом. Местная прокуратура взяла ситуацию на контроль.