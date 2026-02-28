Пугачева продлила право на товарный знак для работы в России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Певица Алла Пугачева продлила право товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, действие исключительного права на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» должно истечь в апреле 2026 года. Однако Пугачева подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление певицы и продлив срок действия знаков до апреля 2036 года.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, «были холопами — стали рабами». Она возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.