Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении от 4:42 мск 28 февраля.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше