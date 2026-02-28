Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля 2025 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля 2025 года.

Звезды советуют Овнам устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие будут готовы слушать и принимать ваши идеи. День склоняет представителей знака к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций. Другими словами, Овну не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций — и люди за вами охотно пойдут.

Тельцам придется готовиться к тому, что далеко не все окажется таким, каким кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в, казалось бы, решенных делах. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой. Так или иначе в течение дня стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

День у Близнецов не подходит для аналитической работы. Вы легко можете принимать решения на ходу или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают: полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения — неверными.

Ракам стоит проявить осторожность. Особенно во всем, что касается рискованных проектов. Звезды говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует. Так что если вдруг вам покажется, что шанс сам плывет в руки, лучше лишний раз насторожиться. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится, и вы сможете вернуться к задуманному.

Львы почувствуют поток энтузиазма. Однако у окружающих ваши порывы могут вызывать лишь раздражение, и это будет тормозить все начинания. Чтобы подобного не произошло, астрологи советуют поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну, а если ситуация будет требовать активности — стараться не проявлять излишнего рвения.

День у Дев отлично подойдет для долгожданного отдыха и расслабления. Вам действительно необходимо восстановить истощенный запас энергии. Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится. Вероятно, придется имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Не бойтесь отложить дела в долгий ящик или попросить других сделать что-то за вас. Уже скоро вы все закончите и вернете другим должок.

Со стороны может показаться, что Весам все безразлично. Однако на самом деле эмоции притупляет рутина. Есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же, напротив, взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца — небольшая авантюра пойдет на пользу.

Скорпионы немного не в себе. Все дела идут как-то не так. И хотя проблемы будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать вас, мешая сосредоточиться на деле. В итоге Скорпионам будет сложно похвастаться хорошими результатами за день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет в этот день ожидать от Скорпиона работы сверх нормы.

Стрельцам обязательно стоит найти себе союзников в делах. Самостоятельные решения не приведут ни к чему хорошему. Любой вопрос лучше обсуждать с окружающими. Также помогут учет чужих мнениях и попытки найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: в итоге окажется, что посредничество поможет быстрее добиться более качественного результата.

Козерогам не стоит лезть в авантюры. Это касается как работы, так и личной жизни и других дел. Удача не на вашей стороне. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Козерогам достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Водолеям тоже не стоит проявлять излишнюю самоуверенность. Вы можете легко не заметить того, что находится прямо перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у вас отлично получится работать в небольших командах, например в паре: если кто-то из близких людей согласится контролировать ваши действия, это поможет справиться с рассеянностью.

Рыбам не стоит браться за крупные проекты с участием других: вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого Рыбы могут положиться в этот день, — это они сами, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где они лично за все отвечают. И где им при всем желании никто не сможет помешать, пишет портал «1001 гороскоп».