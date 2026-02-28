Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля

Тельцам придется готовиться к тому, что далеко не все окажется таким, каким кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в, казалось бы, решенных делах. В то же время какие-то сложные вопросы могут решиться сами собой. Так или иначе в течение дня стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.