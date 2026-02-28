Ричмонд
Гасят огневые точки врага: бойцы РФ ускоренно наступают у Доброполья

ВС РФ наносят удары по позициям операторов БПЛА у Доброполья. Военный эксперт Марочко рассказал о ситуации на направлении.

Источник: Аргументы и факты

Бои на добропольском направлении в ДНР на данный момент одни из самых интенсивных, направление остается приоритетной задачей для Вооруженных сил РФ. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

Ранее «Военкоры Русской Весны» писали, что на Добропольском направлении бойцы ВС РФ уничтожают операторов БПЛА ВСУ, их пункты управления, технику и скопления пехоты.

«Добропольское направление, по моему убеждению, остается приоритетной задачей для Вооруженных сил РФ. По крайней мере, это я вижу по интенсивности боевых действий, которые происходят на линии боевого соприкосновения. Сейчас мы развиваем успех по направлению данного населенного пункта. Вначале мы подготавливали плацдармы, развивали свой успех северо-западнее Родинского, это в районе населенного пункта Белицкое. Сейчас там идут активные мероприятия по зачистке местности и взятии под контроль населенного пункта», — сказал Марочко.

Также российские военные продвинулись в районе населенного пункта Новый Донбасс, добавил военный эксперт.

«Там идут интенсивные боевые действия, и мы, по сути, приближаемся к восточным окраинам Доброполья. На данный момент расстояние между передовыми позициями вооруженных сил РФ и окраинами населенного пункта составляет менее 5 километров», — подчеркнул Марочко.

По его словам, небольшое расстояние до Доброполья позволяет российским войскам контролировать происходящее в населенном пункте при помощи беспилотников, наносить эффективные удары по скоплениям вооружения и военной техники украинских боевиков.

«Также довольно эффективно работает контрбатарейная борьба, То есть, наша артиллерия сейчас подавляет огневые точки противника для того, чтобы обезопасить наши штурмовые подразделения, которые продвигаются к Доброполью», — подытожил Марочко.

