533 дома планируется перевести на газовое отопление в Братске в 2026 году

На эти цели уже выделено свыше 224 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске в 2026 году планируется перевести на газовое отопление 533 дома, ранее использовавших печное или угольное отопление, сообщают в правительстве Иркутской области.

Как рассказал начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Приангарья Сергей Малинкин, перевод домовладений на газ — элемент комплексной работы по улучшению экологического благополучия территорий. В прошлом году благодаря финансированию из федерального, областного и местного бюджетов газ подвели к 352 домам в Правобережном районе Братска. На текущий год на эти цели выделено свыше 224 млн рублей, из которых более 209,2 млн рублей составляют средства федерального бюджета, а около 13,4 млн рублей — финансирование из областного бюджета. При этом оснащение домов необходимым газовым оборудованием для жителей осуществляется бесплатно. В настоящее время администрация отбирает подрядные организации для газификации первых 100 домов из плана текущего года.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов ранее информировал, что свыше восьми тысяч домовладений в 14 городах будут переведены на экологичные виды топлива. Помимо Братска, соответствующие работы запланированы в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Лесосибирске, Абакане, Черногорске, Омске, Искитиме, Барнауле, Нижнем Тагиле, Кемерово, Улан Удэ и Гусиноозёрске.

