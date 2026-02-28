533 дома планируется перевести на газовое отопление в Братске в 2026 году

Как рассказал начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Приангарья Сергей Малинкин, перевод домовладений на газ — элемент комплексной работы по улучшению экологического благополучия территорий. В прошлом году благодаря финансированию из федерального, областного и местного бюджетов газ подвели к 352 домам в Правобережном районе Братска. На текущий год на эти цели выделено свыше 224 млн рублей, из которых более 209,2 млн рублей составляют средства федерального бюджета, а около 13,4 млн рублей — финансирование из областного бюджета. При этом оснащение домов необходимым газовым оборудованием для жителей осуществляется бесплатно. В настоящее время администрация отбирает подрядные организации для газификации первых 100 домов из плана текущего года.