Иран пошел навстречу США: Тегеран согласился на требование Вашингтона

Глава МИД Омана сообщил, что на отказе Тегерана от запасов обогащенного урана настоял Вашингтон. Султанат выступает посредником в переговорах по вопросу атомной программы Ирана, напомнил он.
«Теперь достигнута договорённость о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо», — пояснил Бадр аль-Бусаиди.
Министр счел важными и эффективными непрямые переговоры между Ираном и США. Стороны должны сохранить «динамику диалога и поддержку дипломатических усилий, направленных на снижение эскалации», призвал он.
При этом США и Иран не подписали сделку. Бадр аль-Бусаиди сообщил, что соглашение нужно довести до финала. Сейчас стороны над этим работают. Министр подчеркнул, что Тегеран в настоящий момент открыт к идее допуска американских инспекторов на свои ядерные объекты. Однако этот вопрос еще предстоит рассмотреть.
Бадр аль-Бусаиди также отметил, что результаты саммитов США и Ирана позволяют отложить вопрос применения военной силы против Тегерана. Он выразил надежду на то, что стороны прекратят конфликт. По словам оманского министра, Вашингтон и Тегеран «значительно продвинулись».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о переговорах с Ираном. Он напомнил, что главным условием является полное прекращение Тегераном обогащения урана. США выдвинули соответствующее требование на переговорах. Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. Он считает, что Тегеран уже не придет к этому.
Ранее The Wall Street Journal проинформировала, что США и Иран далеки от соглашения по ядерному оружию. По данным источников, Тегеран отверг все требования Вашингтона. Газета опубликовала соответствующий пост 26 февраля.