Иран пошел навстречу США: Тегеран согласился на требование Вашингтона

При этом США и Иран не подписали сделку. Бадр аль-Бусаиди сообщил, что соглашение нужно довести до финала. Сейчас стороны над этим работают. Министр подчеркнул, что Тегеран в настоящий момент открыт к идее допуска американских инспекторов на свои ядерные объекты. Однако этот вопрос еще предстоит рассмотреть.