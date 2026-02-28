Движение транспорта на улице Кадырова в Москве восстановили

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта на улице Кадырова, где произошел взрыв газового баллона в жилом доме, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Движение транспорта на улице Кадырова восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее департамент сообщал о перекрытии движения на участке улицы в связи с взрывом газового баллона в квартире жилого дома, Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку по факту случившегося. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, при взрыве пострадали два человека. Около 150 эвакуированных жильцов временно разместили в соседней школе.