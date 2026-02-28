У работодателей появится новое основание для увольнения иностранца: что изменится с 1 марта

С 1 марта 2026 года работодатели смогут увольнять иностранных работников и лиц без гражданства на основании региональных нормативных актов. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.
«Работодатели смогут увольнять иностранцев и лиц без гражданства, если нужно привести их численность в соответствие с региональными ограничениями», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.
Машаров отметил, что трудовой договор будет прекращен не позднее срока, указанного в соответствующем нормативном акте субъекта РФ. Увольнение будет возможно как на общих основаниях, так и по дополнительным условиям, связанным со статусом пребывания иностранца в стране.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что стране необходимы работники. Глава государства подчеркнул, что мигранты должны соблюдать законы и правила России и жить в достойных условиях.