У работодателей появится новое основание для увольнения иностранца: что изменится с 1 марта

Машаров отметил, что трудовой договор будет прекращен не позднее срока, указанного в соответствующем нормативном акте субъекта РФ. Увольнение будет возможно как на общих основаниях, так и по дополнительным условиям, связанным со статусом пребывания иностранца в стране.