Диетолог Кованова рекомендовала есть не больше 3 шоколадных конфет в день

Диетолог Кованова посоветовала не злоупотреблять шоколадными конфетами и сказала, на что обратить внимание в составе.

Источник: Аргументы и факты

В день рекомендуется есть не более 2−3 шоколадных конфет, но при условии, что у них будет хороший состав. Об этом aif.ru заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.

«В хороших шоколадных конфетах нет ничего плохого, если есть их по 2−3 штуки в день», — сказала Кованова.

Она уточнила, что под хорошим составом конфет имеет в виду натуральные компоненты.

«Хороший состав — это какао-масла, эмульгатор — лецитин и натуральный ванилин. Сам шоколад предпочтительнее от 70% содержания какао», — добавила Кованова.

Ранее нутрициолог Желянина ответила, кому рекомендована манная крупа.