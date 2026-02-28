Диетолог Кованова рекомендовала есть не больше 3 шоколадных конфет в день

В день рекомендуется есть не более 2−3 шоколадных конфет, но при условии, что у них будет хороший состав. Об этом aif.ru заявила диетолог-нутрициолог София Кованова.
«В хороших шоколадных конфетах нет ничего плохого, если есть их по 2−3 штуки в день», — сказала Кованова.
Она уточнила, что под хорошим составом конфет имеет в виду натуральные компоненты.
«Хороший состав — это какао-масла, эмульгатор — лецитин и натуральный ванилин. Сам шоколад предпочтительнее от 70% содержания какао», — добавила Кованова.
