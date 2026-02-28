Дандыкин: ледоколы РФ отозвались на сигнал SOS от финнов по «закону моря»

Ледоколы из РФ прокладывают фарватеры, чтобы освободить застрявшие во льдах Финского залива иностранные корабли. Как объяснил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, это делается, в том числе, по «закону моря».
«Есть “закон моря”: когда приходят сигнал sos, должны все прийти на помощь, кто вблизи находится, иначе в море и в океане не выжить. К сожалению, сейчас это правило нарушается налево и направо, в морях и океанах появились пираты и флибустьеры», — сказал он.
Эксперт уточнил, что фарватер российские ледоколы прокладывают, в том числе, и в международных водах.
«Мы пробиваем фарватер и в международных водах, когда проходим узкий участок между Эстонией и Финляндией. Мы прокалываем фарватер для того, чтобы суда прошли на Балтику и пошли дальше», — добавил он.
Дандыкин ранее отметил, что в этом году впервые за много лет образовался лед очень большой толщины, справиться с которым смогли только наши ледоколы.