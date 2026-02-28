Высадка в Одессе прямо под удар: офицер раскрыл провал тайной операции НАТО

«Полагаю, это чистейшей воды политическая акция, направленная на то, чтобы показать: мы остались верны своему союзническому долгу и намерены якобы отправить войска на Украину. Французы заявляли, что они готовы высадиться в Одессе, англичане говорили про Киевскую область. При этом утверждалось, что произойдет это только после того, как закончатся боевые действия. У европейцев есть понимание, что в противном случае это чревато для них достаточно большими потерями», — сказал Матвийчук.