Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высадка в Одессе прямо под удар: офицер раскрыл провал тайной операции НАТО

Полковник Матвийчук рассказал, что на самом деле означает тренировка британских и французских десантников для осуществления миротворческой миссии на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал тренировку британских и французских десантников с целью осуществления миротворческой миссии на Украине мероприятием, которое не имеет ничего общего с реальностью.

Как сообщила ранее газета The Telegraph, Лондон и Париж готовятся к «миротворческой миссии» на Украине, в рамках которой подразделения армий обеих стран завершили последние учения в Бретани и теперь могут быть развернуты «в любой точке мира». Отмечалось, что в тренировке принимало участие 600 десантников.

«Полагаю, это чистейшей воды политическая акция, направленная на то, чтобы показать: мы остались верны своему союзническому долгу и намерены якобы отправить войска на Украину. Французы заявляли, что они готовы высадиться в Одессе, англичане говорили про Киевскую область. При этом утверждалось, что произойдет это только после того, как закончатся боевые действия. У европейцев есть понимание, что в противном случае это чревато для них достаточно большими потерями», — сказал Матвийчук.

При этом эксперт выразил уверенность, что даже когда боевые действия прекратятся, политика России будет направлена на то, чтобы войска НАТО ни в коем случае не оказались на Украине.

«Тренировка этих 600 солдат, якобы прошедших подготовку для высадки на Украине, — просто демонстрация каких-то амбиций, не имеющих никакого отношения к реальной ситуации. Ни сил, ни средств, а тем более условий для реализации военной миссии Европы на Украине нет», — сказал Матвийчук.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше