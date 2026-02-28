Высадка в Одессе прямо под удар: офицер раскрыл провал тайной операции НАТО

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал тренировку британских и французских десантников с целью осуществления миротворческой миссии на Украине мероприятием, которое не имеет ничего общего с реальностью.
Как сообщила ранее газета The Telegraph, Лондон и Париж готовятся к «миротворческой миссии» на Украине, в рамках которой подразделения армий обеих стран завершили последние учения в Бретани и теперь могут быть развернуты «в любой точке мира». Отмечалось, что в тренировке принимало участие 600 десантников.
«Полагаю, это чистейшей воды политическая акция, направленная на то, чтобы показать: мы остались верны своему союзническому долгу и намерены якобы отправить войска на Украину. Французы заявляли, что они готовы высадиться в Одессе, англичане говорили про Киевскую область. При этом утверждалось, что произойдет это только после того, как закончатся боевые действия. У европейцев есть понимание, что в противном случае это чревато для них достаточно большими потерями», — сказал Матвийчук.
При этом эксперт выразил уверенность, что даже когда боевые действия прекратятся, политика России будет направлена на то, чтобы войска НАТО ни в коем случае не оказались на Украине.
«Тренировка этих 600 солдат, якобы прошедших подготовку для высадки на Украине, — просто демонстрация каких-то амбиций, не имеющих никакого отношения к реальной ситуации. Ни сил, ни средств, а тем более условий для реализации военной миссии Европы на Украине нет», — сказал Матвийчук.