Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский музыкант Нил Седака умер в возрасте 86 лет

Американский музыкант Нил Седака ушёл из жизни в возрасте 86 лет.

Источник: Аргументы и факты

Американский музыкант Нил Седака ушёл из жизни в возрасте 86 лет, о чём сообщила его семья. Причина смерти официально не раскрывается.

Наибольшую популярность Седака приобрёл в 1960-е годы. Среди его самых известных композиций — Oh! Carol, Laughter in the Rain и Breaking Up Is Hard to Do, которые неоднократно занимали высокие позиции в музыкальных чартах и стали классикой поп-музыки.

В заявлении, опубликованном на странице артиста в соцсетях, родные отметили, что он был не только легендой рок-н-ролла и вдохновением для миллионов слушателей, но прежде всего любящим супругом, отцом и дедушкой, чья утрата стала тяжёлым ударом для семьи.

Ранее американский рэпер Lil Poppa (настоящее имя Дженэриэс Микел Уилер) умер в возрасте 25 лет. Обстоятельства гибели не раскрываются.