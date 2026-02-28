Американский музыкант Нил Седака умер в возрасте 86 лет

Американский музыкант Нил Седака ушёл из жизни в возрасте 86 лет, о чём сообщила его семья. Причина смерти официально не раскрывается.
Наибольшую популярность Седака приобрёл в 1960-е годы. Среди его самых известных композиций — Oh! Carol, Laughter in the Rain и Breaking Up Is Hard to Do, которые неоднократно занимали высокие позиции в музыкальных чартах и стали классикой поп-музыки.
В заявлении, опубликованном на странице артиста в соцсетях, родные отметили, что он был не только легендой рок-н-ролла и вдохновением для миллионов слушателей, но прежде всего любящим супругом, отцом и дедушкой, чья утрата стала тяжёлым ударом для семьи.
