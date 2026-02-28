Россияне массово отравились во Вьетнаме: уже несколько туристов скончались из-за различных инфекций

Во Вьетнаме зафиксировали распространение различных инфекций. Туристы массово жалуются на пищевые отравления. По сведениям генерального консула в Хошимине Тимура Садыкова, уже несколько россиян умерли на острове Фукуок из-за инфекций. Так он сообщил в диалоге с РИА Новости.
Генконсул напомнил о распространении амебного менингоэнцефалита. Его фиксировали на Фукуоке в декабре 2025 года. Один из граждан РФ скончался из-за амебного менингоэнцефалита, указал дипломат.
«В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания», — оповестил генконсул.
В том числе, на вьетнамском острове фиксируется бесконтрольный сброс отходов на пляж Лонг-Бич. Туристы сообщали о появлении слабости, тошноты и жара после купания. В море сливают канализацию.
Между тем на отравление пожаловались отдыхающие на курорте в Домбае. Туристы сообщили, что пробыли в отпуске шесть дней и вернулись с диареей. Отравление затронуло порядка 10 человек. Часть из них рассказывает, что им стало плохо прямо на курорте. Другие отмечают, что их самочувствие ухудшилось уже после поездки. Отдыхающие не могут понять причину недомоганий. Они предполагают, что дело или в воде, или в некачественном питании, либо в возможном вирусе. При этом большинство предпочитает не обращаться к врачам.
Ранее тяжелая ситуация сложилась вокруг Кубы. Россиян экстренно перевозили на родину из-за ЧП в экономике страны. Самолеты не могли взлететь и отправить туристов домой. На Кубе не хватало топлива. В результате последний борт с россиянами вылетел 23 февраля. Туристов эвакуировали с 16 февраля. К настоящему моменту все организованные группы отправлены домой бортами авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер». При этом независимые путешественники по-прежнему находятся на острове.
На январских праздниках недомогание наблюдали отдыхающие на горнолыжном курорте Шерегеш. Приехавшие на каникулы в Кемеровскую область позже жаловались на отравление. За медицинской помощью обратились более десяти человек с одинаковыми симптомами.