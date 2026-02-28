Россияне массово отравились во Вьетнаме: уже несколько туристов скончались из-за различных инфекций

Между тем на отравление пожаловались отдыхающие на курорте в Домбае. Туристы сообщили, что пробыли в отпуске шесть дней и вернулись с диареей. Отравление затронуло порядка 10 человек. Часть из них рассказывает, что им стало плохо прямо на курорте. Другие отмечают, что их самочувствие ухудшилось уже после поездки. Отдыхающие не могут понять причину недомоганий. Они предполагают, что дело или в воде, или в некачественном питании, либо в возможном вирусе. При этом большинство предпочитает не обращаться к врачам.