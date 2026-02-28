Ричмонд
Две школы возобновят работу 2 марта после коммунальной аварии в Бодайбо

К сетям холодного водоснабжения подключены 64 жилых дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

27 февраля в Бодайбо завершили отдельные этапы ремонтно восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в администрации города и Бодайбинского района.

В частности, к холодному водоснабжению подключили пять домов: один многоквартирный дом, (в котором живут 18 человек, среди которых 6 детей) три дома блокированной застройки (12 человек, включая 5 детей) и один частный дом (2 взрослых без детей). Кроме того, удалось восстановить работу канализации в одном многоквартирном доме, где находятся 19 человек, в том числе 4 ребёнка. В общей сложности к сетям холодного водоснабжения подключены 64 жилых дома, где живут 542 человека, в том числе 141 ребёнок.

Также сообщается, что специалист Роспотребнадзора осуществил отбор проб питьевой воды в школе № 3 и Специальной коррекционной школе Бодайбо. Установлено соответствие качества воды действующим нормативам. Возобновление работы указанных образовательных учреждений запланировано на 2 марта 2026 года.

Напомним, главу Бодайбинского городского поселения задержали после коммунальной аварии.