Две школы возобновят работу 2 марта после коммунальной аварии в Бодайбо

В частности, к холодному водоснабжению подключили пять домов: один многоквартирный дом, (в котором живут 18 человек, среди которых 6 детей) три дома блокированной застройки (12 человек, включая 5 детей) и один частный дом (2 взрослых без детей). Кроме того, удалось восстановить работу канализации в одном многоквартирном доме, где находятся 19 человек, в том числе 4 ребёнка. В общей сложности к сетям холодного водоснабжения подключены 64 жилых дома, где живут 542 человека, в том числе 141 ребёнок.