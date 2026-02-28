Маск: Штрафы мигрантам вместо тюрьмы за изнасилования являются немыслимым злом

Американский бизнесмен Илон Маск в пятницу, 27 февраля, назвал немыслимым злом ситуацию со штрафами вместо тюремных сроков мигрантам за изнасилования несовершеннолетних в Европе.
Он прокомментировал репост в социальной сети Х, где сообщалось о назначении мигранту из Сенегала штрафа, а не тюремного срока, за изнасилование 14-летней школьницы в Испании. К репосту был прикреплен пост другого пользователя, который негодовал из-за ситуации со штрафами мигрантам вместо реального наказания.
— Вот что в действительности происходит в Европе. Немыслимое зло, — заявил миллиардер на своей странице в социальной сети Х.
Столица Бельгии Брюссель перестала быть бельгийским городом. Об этом в соцсетях заявил в декабре 2025 года Илон Маск. С таким мнением он выступил, комментируя статистику от блогера Марио Науфола. Согласно данным, около трех четвертей детей в Брюсселе неевропейского происхождения.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также раскритиковал миграционную политику европейских стран, назвав ее катастрофической. Он заявил, что США смогли заранее предотвратить подобный кризис, сократив поток мигрантов до нулевых показателей.