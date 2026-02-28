Реконструкцию развязки в Первый микрорайон начали в Хабаровске

Как сообщил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Лютов, подрядчик начал работы по реконструкции опор моста раньше срока — в начале февраля. В дальнейшем он приступит к замене асфальта на участке от улицы Космической до проспекта 60-летия Октября, там рабочие будут ремонтировать развязку — движение на этом участке будет перекрываться частями. До конца этого месяца укрепление опор будет завершено. Далее ремонт затронет полотно моста.