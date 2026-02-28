Реконструкцию развязки в Первый микрорайон начали в Хабаровске

Ремонт моста и развязки в первом микрорайоне досрочно начался в Хабаровске. Оба объекта реконструируются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость ремонта развязки и моста — 406 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Начало реконструкции моста и развязки на пересечении улицы 65‑летия Победы и проспекта 60‑летия Октября — значимое событие для Хабаровска. Уверен, что работы будут выполнены качественно и в срок», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Примерно 500 кубометров гранита нужно, чтобы габионами с одной стороны укрепить основание моста на пересечении улицы 65-летия Победы и проспекта.
«Раньше было просто засыпано песком, поэтому, когда шли дожди, грунт уходил вниз. Сейчас такого не будет, потому что габионы наполняются камнями, съезда грунта никакого не будет», — сказал представитель подрядчика Иван Чийхунов.
Как сообщил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Лютов, подрядчик начал работы по реконструкции опор моста раньше срока — в начале февраля. В дальнейшем он приступит к замене асфальта на участке от улицы Космической до проспекта 60-летия Октября, там рабочие будут ремонтировать развязку — движение на этом участке будет перекрываться частями. До конца этого месяца укрепление опор будет завершено. Далее ремонт затронет полотно моста.
Также, кроме развязки, в этом сезоне будет реконструирован последний участок проспекта от переулка Гаражного до улицы Большой. Там работы начнутся в апреле. На обновление этого участка проспекта предусмотрено 270 млн рублей.