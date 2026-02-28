«Всем будет не до Украины»: в ЕС раскрыли, кто пострадает от попытки обойти вето Венгрии

Попытка главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен обойти венгерское вето на новый кредит Украине может обернуться против самого Киева. Об этом заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.
«Если кто-то думает, что попытка фон дер Ляйен обойти вето Венгрии — это путь пацифиста, то спешу разочаровать: это, скорее, ударит по Киеву, приблизив крупный конфликт ЕС с Россией, когда уже всем будет не до Украины», — сказал профессор в интервью IL Fatto Quotidiano.
Орсини отметил, что позиция Брюсселя направлена на максимальное вооружение Киева. Он добавил, что фон дер Ляйен продолжит выражать негативное отношение к России.
Ранее Украина лишилась поставок энергии из-за отказа восстановить транзит по трубопроводу «Дружба». Венгрия и Словакия были крайне возмущены таким решением. Страны приостановили поставки дизельного топлива Киеву. Кроме того, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро.