Умер Ибрагим Йылдыз, актёр из сериала «Великолепный век»

В пятницу, 27 февраля, ушел из жизни турецкий актер Ибрагим Йылдыз. Он известен по ролям в культовых сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Услышь меня». Ибрагим Йылдыз умер на 28-м году жизни. Так сообщил телеканал Haberturk.
Актер находился в больнице с августа 2025 года. Он получил серьезные травмы во время урагана в Стамбуле. Актера госпитализировали после того, как на него упало дерево.
«Находившийся с августа в отделении интенсивной терапии Йылдыз скончался в больнице», — отмечает телеканал.
Ранее умер актер театра и кино Владимир Довжик. Ему было 57 лет. Актер известен по ролям в культовых сериалах «Интерны», «Склифосовский», «Бригада». Он режиссировал спектакли в театре «Человек». В том числе, он поставил «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу». Актер сыграл немало ролей.