Парламент Аргентины одобрил вызвавшую протесты трудовую реформу

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Парламент Аргентины окончательно одобрил подготовленную правительством трудовую реформу. Заключительное заседание транслировалось на YouTube-канале верхней палаты (Сената).
В поддержку реформы проголосовали 42 сенатора, против — 28, двое воздержались. «После одобрение изменений, внесенных Палатой депутатов, законопроект о модернизации трудовой сферы становится законом, о чем будет уведомлена исполнительная власть», — огласила решение по итогам голосования председатель Сената и вице-президент Виктория Вильярруэль.
Президент Аргентины Хавьер Милей направил законопроект о трудовой реформе в Конгресс в декабре 2025 года. Предложенный документ меняет законодательство в сторону большей гибкости для работодателей. Среди прочего законопроект сужает основания для судебных процессов по трудовым спорам и ограничивает право на проведение забастовок. После первого обсуждения в Сенате из текста был исключен пункт о снижении выплат при болезни.
Против реформы прошло несколько крупных акций протеста, а также 24-часовая забастовка, которую созвала Всеобщая конфедерация труда, объединяющая крупнейшие профсоюзы.