Удар в любом месте: британцев и французов на Украине убьет русское оружие

«Прежде всего, контингент в 600 человек — это не та сила, которая способна на что-то повлиять на Украине. Необходимо как минимум 30 тысяч военнослужащих. Однако даже такой численности хватит лишь для контроля над отдельным регионом, например, Киевской областью, но не над всей страной», — отметил Матвийчук.