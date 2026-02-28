Удар в любом месте: британцев и французов на Украине убьет русское оружие

Британские и французские десантники станут законной целью для ВС РФ в случае их высадки на территории Украины, заявил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее сообщалось, что военные НАТО провели тренировку с целью осуществления миротворческой миссии на Украине. В учениях были задействованы более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады.
«Прежде всего, контингент в 600 человек — это не та сила, которая способна на что-то повлиять на Украине. Необходимо как минимум 30 тысяч военнослужащих. Однако даже такой численности хватит лишь для контроля над отдельным регионом, например, Киевской областью, но не над всей страной», — отметил Матвийчук.
Военный эксперт обозначил, что учения французских и британских солдат для высадки на Украине являются не более чем политической акцией, и выразил большое сомнение, что это когда-либо произойдет.
«Однако, в случае высадки “миротворческий контингент” НАТО станет законной целью для российских войск. Любое место их дислокации неизбежно попадет под ракетный удар. Авиация, ракетные войска и беспилотники будут отрабатывать по ним так же, как сегодня работают по подразделениям ВСУ», — подытожил Матвийчук.