В России в 2025 году лишили прав минимальное количество водителей с 2022 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 280 тыс. постановлений о лишении водителей прав вынесено в 2025 году в России, этот показатель стал наименьшим с 2022 года. Об этом говорится в материалах Госавтоинспекции России, которые проанализировал ТАСС.
Из них следует, что в 2025 году из судов в ГАИ поступило 280 569 постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного ареста. Из них более 210 тыс. решений принято в отношении водителей, которые управляли автомобилем в пьяном виде (ч. 1 и ч. 3 ст. 12.8 КоАП) или отказались проходить медосвидетельствование.
Это наименьшее число водителей, лишенных прав с 2022 года. Тогда данный показатель составил 364 176. В 2023 году почти 340 тыс. водителей были лишены водительских прав, в 2024 году — почти 299 тыс.
Всего в России в прошлом году выявлено более 138 млрд нарушений ПДД.