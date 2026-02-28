В России в 2025 году лишили прав минимальное количество водителей с 2022 года

Из них следует, что в 2025 году из судов в ГАИ поступило 280 569 постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного ареста. Из них более 210 тыс. решений принято в отношении водителей, которые управляли автомобилем в пьяном виде (ч. 1 и ч. 3 ст. 12.8 КоАП) или отказались проходить медосвидетельствование.