На Чукотке стартовала научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя»

Мероприятие соберет ученых из четырех стран.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Работа научно-практической конференции «Вселенная белого медведя» началась на Чукотке, мероприятие соберет ученых из 4 стран, которые представят результаты 15-летних наблюдений за белым медведем в Российской Арктике, сообщили ТАСС в правительстве округа.

«Главной темой обсуждения конференции, которая проводится в регионе с 2017 года, неизменно остается снижение конфликта между человеком и медведем. География участников форума охватила несколько континентов. В Анадырь прибыли около полусотни участников, среди которых представители “Медвежьего патруля” из сел Нутэпэльмен и Рыркайпий, поселка Угольные Копи, а также делегаты проекта “Чистая Арктика”. К работе конференции подключатся также ученые из России, США, Канады и Бразилии», — рассказали в правительстве округа.

На конференции будет представлен «тревожный чемоданчик» — инновационное средство нелетального отпугивания хищников от населенных пунктов.

На Чукотке обитает одна из самых крупных популяций белых медведей в мире, насчитывающая около 3 тыс. особей. Чукотско-аляскинская популяция считается крупнейшей, а остров Врангеля является главным «родильным домом» для этих животных в Арктике. В связи с глобальными изменениями климата хищники все чаще появляются в удаленных селах, для их отпугивания от населенных пунктов в регионе работают «Медвежьи патрули».

