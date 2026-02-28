На Чукотке стартовала научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя»

«Главной темой обсуждения конференции, которая проводится в регионе с 2017 года, неизменно остается снижение конфликта между человеком и медведем. География участников форума охватила несколько континентов. В Анадырь прибыли около полусотни участников, среди которых представители “Медвежьего патруля” из сел Нутэпэльмен и Рыркайпий, поселка Угольные Копи, а также делегаты проекта “Чистая Арктика”. К работе конференции подключатся также ученые из России, США, Канады и Бразилии», — рассказали в правительстве округа.