Добропольское направление в Донецкой Народной Республике (ДНР) превратилось в один из самых горячих участков фронта, где российские подразделения наносят серьезный урон украинским силам. По данным военных каналов, бойцы ВС РФ систематически уничтожают операторов БПЛА ВСУ, их командные пункты, военную технику и группы пехоты.
Доброполье важно для российской армии как стратегический узел в Донецкой народной республике, расположенный к юго-западу от Славянско-Краматорской агломерации. Его контроль открывает пути для наступления на Краматорск — один из главных городов в Донбассе.
Приоритетное направление.
Добропольское направление остается приоритетным для армии РФ, сказал военный эксперт, подполковник запаса Андрей Марочко в беседе с aif.ru.
«Добропольское направление, по моему убеждению, остается приоритетной задачей для Вооруженных сил РФ. По крайней мере, это я вижу по интенсивности боевых действий, которые происходят на линии боевого соприкосновения», — отметил Марочко.
По его оценке, российские войска последовательно развивают наступление, начав с создания плацдармов северо-западнее Родинского в районе Белицкого. Сейчас там развернуты операции по очистке территории и установлению полного контроля над ключевыми точками.
Продвижение к восточным окраинам Доброполья.
Российские силы демонстрируют заметный прогресс в районе населенного пункта Новый Донбасс, где бои не стихают ни на минуту.
«Там идут интенсивные боевые действия, и мы, по сути, приближаемся к восточным окраинам Доброполья. На данный момент расстояние между передовыми позициями вооруженных сил РФ и окраинами населенного пункта составляет менее 5 километров», — подчеркнул Марочко.
Такое близкое расстояние позволяет ВС РФ эффективно использовать разведывательные беспилотники для мониторинга ситуации внутри Доброполья. Это открывает возможности для точечных ударов по бронетехнике и живой силе противника.
Марочко также акцентирует внимание на превосходстве в артиллерийской дуэли. «Довольно эффективно работает контрбатарейная борьба. То есть, наша артиллерия сейчас подавляет огневые точки противника для того, чтобы обезопасить наши штурмовые подразделения, которые продвигаются к Доброполью», — добавил он.
Удар по центрам принятия решений.
Российские войска фокусируются на нейтрализации украинских операторов БПЛА у Доброполья. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии для aif.ru объяснил специфику этих операций.
«Скорее, эти дроны работают по линии боевого соприкосновения. Поэтому наши артиллерийские системы, системы залпового огня и дроны-камикадзе работают по центрам принятия решений, где осуществляется управление БПЛА ВСУ», — отметил генерал.
По словам Попова, такие командные центры обычно размещают в 6−8 км от линии боевого соприкосновения (ЛБС), под охраной с воздуха и земли. Однако российская разведка быстро их обнаруживает, нанося молниеносные удары.
Ближние дроны ВСУ, таким образом, угрожают в основном передовой, и их подавление напрямую ослабляет оборону противника.
Константиновку объяли с трех сторон.
Бойцы РФ подступают к Краматорску не только со стороны Доброполья, но и Константиновки. Сейчас российская армия охватывает этот город с трех сторон.
По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, следующим логичным шагом станет продвижение в направлении Дружковки, города, который, хотя и уступает Константиновке по размерам, также представляет собой значимый оборонительный узел.
«Дружковка немного поменьше, чем Константиновка, но тоже достаточно большая. Сложно сказать, сколько будут там идти бои, как сложится ситуация. Например, Селидово быстро взяли. Но мы идем вперед», — сказал aif.ru эксперт.
Дальнейшее продвижение российских войск нацелено на Краматорск и Славянск — два ключевых города центра Донбасса, где, по мнению Дандыкина, ожидается наиболее ожесточенное сопротивление.