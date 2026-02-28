Любимова: в Таиланде программа «Русских сезонов» насчитывает около 20 событий

Любимова подчеркнула, что успешное проведение в 2024 году перекрестного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом «позволило вывести гуманитарное взаимодействие двух стран на новый уровень, особую актуальность приобретает задача сохранения набранной динамики». «Таким образом, проведение Русских сезонов в текущем году является логическим продолжением системной работы по укреплению культурного диалога. Особенно хотелось бы отметить, что в 2027 году исполняется 130 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Проведение Русских сезонов передаст эстафету мероприятиям, приуроченным к этому юбилею», — указала глава российского ведомства.