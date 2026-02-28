Любимова: в Таиланде программа «Русских сезонов» насчитывает около 20 событий

БАНГКОК, 28 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Программа проекта «Русские сезоны» в Таиланде насчитывает порядка 20 различных культурных мероприятий, которые будут проходить в королевстве в течение 2026 года. Об этом в Бангкоке корреспонденту ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«В программу, составленную с учетом культурных особенностей Таиланда, войдут лучшие образцы отечественной культуры в таких форматах, как гастроли российских творческих коллективов, проекты крупнейших музеев России, концерты классической музыки, мероприятия в сфере современного искусства и креативных индустрий. Всего программа Русских сезонов в Королевстве Таиланд насчитывает порядка 20 различных мероприятий», — сказала она.
«В части образовательного компонента планируется реализация ряда просветительских и выставочных мероприятий Государственного Русского музея, Российской академии художеств и Государственного центрального музея кино (выставки, круглые столы, сессии пленэрной живописи и мастер-классы). Важным элементом программы станет проведение Фестиваля российского кино, включающего показы отечественных новинок. Еще одним ключевым событием станут гастроли Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана в контексте участия во всемирно известном XXVIII Бангкокском международном фестивале танца и музыки», — отметила министр.
Любимова подчеркнула, что успешное проведение в 2024 году перекрестного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом «позволило вывести гуманитарное взаимодействие двух стран на новый уровень, особую актуальность приобретает задача сохранения набранной динамики». «Таким образом, проведение Русских сезонов в текущем году является логическим продолжением системной работы по укреплению культурного диалога. Особенно хотелось бы отметить, что в 2027 году исполняется 130 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Проведение Русских сезонов передаст эстафету мероприятиям, приуроченным к этому юбилею», — указала глава российского ведомства.
Народный артист России Денис Мацуев и российские музыканты-виртуозы выступили в пятницу на бангкокской сцене с концертом «От классики до джаза», открыв в Таиланде проект «Русские сезоны». Российским артистам аккомпанировал Бангкокский королевский симфонический оркестр.