Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Звучало робко»: в Германии рассказали о поведении Мерца во время визита в Китай

Spiegel: Мерц смягчил радикальную риторику во время визита в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Во время визита в Китай канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою прежнюю радикальную риторику. Об этом сообщает Spiegel.

«На этой неделе Мерц был в Пекине. И вдруг голос Мерца зазвучал по-другому. То, что можно было услышать, звучало робко», — отмечает автор статьи.

Издание указывает, что за несколько недель до поездки Мерц делал резкие заявления в адрес Пекина. Однако на встрече с лидером КНР Си Цзиньпин канцлер сосредоточился на сотрудничестве и важности поддержания добрососедских отношений.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил обеспокоенность по поводу истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Министр отметил, что Китай должен быть вовлечен в будущие переговоры по контролю над ядерным оружием. Он подчеркнул, что окончание действия соглашения демонстрирует необходимость восстановления доверия между государствами.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше