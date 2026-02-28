«Звучало робко»: в Германии рассказали о поведении Мерца во время визита в Китай

Во время визита в Китай канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою прежнюю радикальную риторику. Об этом сообщает Spiegel.
«На этой неделе Мерц был в Пекине. И вдруг голос Мерца зазвучал по-другому. То, что можно было услышать, звучало робко», — отмечает автор статьи.
Издание указывает, что за несколько недель до поездки Мерц делал резкие заявления в адрес Пекина. Однако на встрече с лидером КНР Си Цзиньпин канцлер сосредоточился на сотрудничестве и важности поддержания добрососедских отношений.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил обеспокоенность по поводу истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Министр отметил, что Китай должен быть вовлечен в будущие переговоры по контролю над ядерным оружием. Он подчеркнул, что окончание действия соглашения демонстрирует необходимость восстановления доверия между государствами.