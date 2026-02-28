Груз из Румынии в огне: расплата за Крым настигла НАТО и ВСУ в Измаиле

База безэкипажных катеров могла быть поражена при атаке порта в Измаиле Одесской области, сообщил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Как сообщалось, российские «Герани» в ночь на 27 февраля атаковали портовую инфраструктуру Измаила: причалы, склады, площадки с военной техникой и боеприпасами.
«В Измаиле расположен торговый порт, который также выполняет функции военного. Там базируются безэкипажные катера украинского подводного и надводного флота. Полагаю, что удары наносились именно по морской инфраструктуре», — сказал Матвийчук.
Кроме того, добавил военный эксперт, Измаил — это перевалочная база, через которую идут грузы из Румынии на территорию Украины.
«Думаю, что мосты через Дунай, а именно вход в Черное море с Дуная, являлись объектами для нашей атаки», — отметил Матвийчук.
Также целями ВС РФ стали причалы и порты, на которых разгружается техника и вооружение, идущие через Румынию.
«Кроме того, под удар попали элементы энергетической системы: там находятся релейные шкафы и станции, которые перекачивают энергию со стороны Румынии», — подытожил Матвийчук.
Как известно, именно из Одесской области происходят атаки ВСУ на Крым. Враг, по данным военных специалистов, для ударов одновременно применяет и летающие беспилотники, и безэкипажные катера.