Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Груз из Румынии в огне: расплата за Крым настигла НАТО и ВСУ в Измаиле

Порт ВСУ в Измаиле подвергся мощной атаке. Полковник Матвийчук рассказал подробности.

Источник: Аргументы и факты

База безэкипажных катеров могла быть поражена при атаке порта в Измаиле Одесской области, сообщил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Как сообщалось, российские «Герани» в ночь на 27 февраля атаковали портовую инфраструктуру Измаила: причалы, склады, площадки с военной техникой и боеприпасами.

«В Измаиле расположен торговый порт, который также выполняет функции военного. Там базируются безэкипажные катера украинского подводного и надводного флота. Полагаю, что удары наносились именно по морской инфраструктуре», — сказал Матвийчук.

Кроме того, добавил военный эксперт, Измаил — это перевалочная база, через которую идут грузы из Румынии на территорию Украины.

«Думаю, что мосты через Дунай, а именно вход в Черное море с Дуная, являлись объектами для нашей атаки», — отметил Матвийчук.

Также целями ВС РФ стали причалы и порты, на которых разгружается техника и вооружение, идущие через Румынию.

«Кроме того, под удар попали элементы энергетической системы: там находятся релейные шкафы и станции, которые перекачивают энергию со стороны Румынии», — подытожил Матвийчук.

Как известно, именно из Одесской области происходят атаки ВСУ на Крым. Враг, по данным военных специалистов, для ударов одновременно применяет и летающие беспилотники, и безэкипажные катера.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше