Гасанзаде, которого в 2004 внесли в Книгу рекордов Гиннесса, найден мёртвым: тело обнаружили в море

Гражданин Азербайджана Алескер Гасанзаде найден мертвым. В 2004 году он был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда спортсмену было всего семь лет. Он установил мировой рекорд на соревнованиях в Москве. Тело мужчины было обнаружено 27 февраля в Каспийском море. О смерти Алескера Гасанзаде пишет АПА.