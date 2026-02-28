Гасанзаде, которого в 2004 внесли в Книгу рекордов Гиннесса, найден мёртвым: тело обнаружили в море

Гражданин Азербайджана Алескер Гасанзаде найден мертвым. В 2004 году он был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда спортсмену было всего семь лет. Он установил мировой рекорд на соревнованиях в Москве. Тело мужчины было обнаружено 27 февраля в Каспийском море. О смерти Алескера Гасанзаде пишет АПА.
Никаких подробностей не уточняется. На данный момент нет информации, как Алескер Гасанзаде мог погибнуть.
«В море найдено тело жителя Лянкяранского района Алескера Гасанзаде, включённого в Книгу рекордов Гиннесса. Гасанзаде стал победителем спортивных соревнований, прошедших в Москве», — пишет агентство.
