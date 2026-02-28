Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гасанзаде, которого в 2004 внесли в Книгу рекордов Гиннесса, найден мёртвым: тело обнаружили в море

В Каспийском море нашли тело рекордсмена книги Гиннесса Гасанзаде.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Азербайджана Алескер Гасанзаде найден мертвым. В 2004 году он был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда спортсмену было всего семь лет. Он установил мировой рекорд на соревнованиях в Москве. Тело мужчины было обнаружено 27 февраля в Каспийском море. О смерти Алескера Гасанзаде пишет АПА.

Никаких подробностей не уточняется. На данный момент нет информации, как Алескер Гасанзаде мог погибнуть.

«В море найдено тело жителя Лянкяранского района Алескера Гасанзаде, включённого в Книгу рекордов Гиннесса. Гасанзаде стал победителем спортивных соревнований, прошедших в Москве», — пишет агентство.

Ранее стало известно, как умер британский актер Майкл Бэррон. По версии суда, в январе 2025 года он отправился на свидание после знакомства в интернете. Спустя некоторое время нашли труп артиста. Медики пришли к выводу, что 38-летний актер был задушен с большой силой.