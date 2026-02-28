Metro: британца оштрафовали за развешивание флагов страны на столбах

Спустя несколько недель после акции мужчина получил требование оплатить штраф в размере 2,78 тысячи фунтов стерлингов. В совете Северного Йоркшира пояснили, что крепление флагов к фонарным столбам без официального разрешения считается нарушением закона. Кроме того, в адрес местных властей поступили жалобы от жителей.