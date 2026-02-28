Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Metro: британца оштрафовали за развешивание флагов страны на столбах

Британца оштрафовали за развешивание флагов Соединенного Королевства и Англии на фонарных столбах.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании жителя города Скарборо оштрафовали почти на 3,8 тысячи долларов за размещение национальных флагов на уличных фонарях, сообщает издание Metro. Речь идёт о Вилли Хайлетте, который установил десятки флагов Соединённого Королевства и Англии в разных частях города.

Спустя несколько недель после акции мужчина получил требование оплатить штраф в размере 2,78 тысячи фунтов стерлингов. В совете Северного Йоркшира пояснили, что крепление флагов к фонарным столбам без официального разрешения считается нарушением закона. Кроме того, в адрес местных властей поступили жалобы от жителей.

Сам Хайлетт заявлял, что хотел поддержать горожан и создать позитивную атмосферу. Однако часть общественности восприняла его инициативу негативно, посчитав вывешенные флаги вызывающими и политически окрашенными.

Ранее командование сухопутных войск Италии начало расследование в отношении военного врача Барбары Баландзони, из-за её поста в соцсети. Баландзони разместила фотографию в военной форме с наложенным поверх изображением флага Российской Федерации.