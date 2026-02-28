Metro: британца оштрафовали за развешивание флагов страны на столбах

В Великобритании жителя города Скарборо оштрафовали почти на 3,8 тысячи долларов за размещение национальных флагов на уличных фонарях, сообщает издание Metro. Речь идёт о Вилли Хайлетте, который установил десятки флагов Соединённого Королевства и Англии в разных частях города.
Спустя несколько недель после акции мужчина получил требование оплатить штраф в размере 2,78 тысячи фунтов стерлингов. В совете Северного Йоркшира пояснили, что крепление флагов к фонарным столбам без официального разрешения считается нарушением закона. Кроме того, в адрес местных властей поступили жалобы от жителей.
Сам Хайлетт заявлял, что хотел поддержать горожан и создать позитивную атмосферу. Однако часть общественности восприняла его инициативу негативно, посчитав вывешенные флаги вызывающими и политически окрашенными.
