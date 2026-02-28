МИД Омана сообщил, что Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана

Во время переговоров с Соединенными Штатами Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана, что является одним из ключевых требований Америки для заключения сделки. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.
Он осуществлял обмен посланиями между иранской и американской делегациями во время третьего раунда консультаций Ирана и Штатов по иранском ядерному досье, который закончился 26 февраля в Женеве.
— Что касается имеющихся в настоящий момент запасов обогащенного урана у Ирана, то достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и оно будет необратимым, — заявил глава МИД Омана в интервью телеканалу CBS.
США обсуждают возможность покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына, сообщили источники портала Axios 20 февраля. По данным издания, американская администрация рассматривает несколько вариантов действий в отношении Тегерана.
Одним из предложений является соглашение, при котором Иран получил бы возможность символического обогащения урана, не создавая угрозы для производства ядерного оружия.