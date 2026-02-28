МИД Омана сообщил, что Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана

— Что касается имеющихся в настоящий момент запасов обогащенного урана у Ирана, то достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и оно будет необратимым, — заявил глава МИД Омана в интервью телеканалу CBS.