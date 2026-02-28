Главные даты марта 2026-го, которые могут изменить вашу жизнь

Март 2026 года — это не просто переход от зимы к весне. Это месяц с внутренней драматургией, где каждая астрологическая точка подталкивает вас к движению. В начале месяца энергия Рыб еще держит в подвешенном состоянии, но уже 20 марта Солнце входит в Овен, и мир словно нажимает кнопку «старт». Между этими полюсами — новолуние, полнолуние и ретроградный Меркурий. Если понять логику этих событий, март можно использовать как трамплин, а не как очередной отрезок времени, который прошел мимо. Советами о том, как правильно распорядиться своей жизнью в этот период, с «Вечерней Москвой» поделилась эзотерик Аделина Панина.