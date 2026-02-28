Великобритания и Франция готовятся к возможной «миротворческой миссии» на Украине, в рамках которой подразделения армий обеих стран завершили последние учения. В тренировке в Бретани приняло участие 600 десантников, написала газета The Telegraph. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил вероятность высадки солдат НАТО на украинской земле.
«Тренировка 600 солдат, якобы прошедших подготовку для высадки на Украине, — просто демонстрация политических амбиций, не имеющих никакого отношения к реальной ситуации», — выразил уверенность Матвийчук.
Военный эксперт четко обозначил: ни сил, ни средств, а тем более условий для реализации военной миссии Европы на Украине нет.
Он напомнил, что ранее французы заявляли о готовности разместиться в Одессе, англичане говорили про Киевскую область. При этом утверждалось, что произойдет это только после того, как закончатся боевые действия.
«У европейцев есть понимание, что в противном случае это чревато для них достаточно большими потерями. Но даже когда боевые действия прекратятся, политика России будет направлена на то, чтобы войска НАТО ни в коем случае не появились на Украине», — сказал Матвийчук.
В случае же высадки «миротворческий контингент» Североатлантического альянса станет законной целью для российских войск.
«Любое место дислокации британцев и французов неизбежно попадет под удар. Авиация, ракетные войска и беспилотники будут отрабатывать по ним так же, как сегодня бьют по позициям украинской армии», — подытожил Матвийчук.