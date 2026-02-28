«Лучше не стало»: экс-генконсул рассказал, как в Польше продвигают русофобию

Поляки всё больше делают акцент на русофобии. Эта тенденция со временем не спадает, рассказал бывший генконсул РФ Сергей Семенов. По его словам, в Польше русофобия «прет из всех щелей». Такими комментариями бывший генконсул России в Гданьске поделился с РИА Новости.