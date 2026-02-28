Поляки всё больше делают акцент на русофобии. Эта тенденция со временем не спадает, рассказал бывший генконсул РФ Сергей Семенов. По его словам, в Польше русофобия «прет из всех щелей». Такими комментариями бывший генконсул России в Гданьске поделился с РИА Новости.
Сергей Семенов указал на явно агрессивный настрой поляков в отношении русский. По его словам, за прошедшие годы ситуация «лучше не стала».
«Польские власти делали все возможное, чтобы довести двусторонние связи до полного демонтажа. Нас и так на сегодняшний день связывают только дипломатические отношения», — подчеркнул Сергей Семенов.
Как рассказал временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш, польское руководство может не пустить в страну российских граждан даже при наличии шенгенской визы. Дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года власти закрыли въезд для многих категорий граждан РФ.