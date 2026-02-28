Финляндия страдает от закрытых границ с Россией: чем обернулась выходка Хельсинки

Восток Финляндии переживает экономический шок после закрытия границы с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в интервью РИА Новости.
«Теперь это [закрытие границы] имеет серьезные последствия для экономики всей Финляндии и особенно для приграничного с Россией региона, где жители ощущают экономический шок больше, чем в любом другом регионе Финляндии», — сказал политик.
Мема добавил, что уровень безработицы в Финляндии составляет 10%, а в приграничных регионах — до 20%. Он отметил, что план правительства по созданию особой экономической зоны в Восточной части страны является радикальной мерой, которая не сможет сразу устранить ущерб.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что разрыв взаимовыгодных отношений между Россией и Финляндией стал следствием действий властей Хельсинки. Он уточнил, что нынешняя ситуация в первую очередь негативно сказывается на финских гражданах.