Урок для Стубба и пиратов: Россия спасла флот Финляндии из ледяного плена

Пока президент Финляндии Александр Стубб говорит о «русской экспансии в ДНК», российские ледоколы делают то, что у них действительно в крови — спасают.
Спасают в прямом смысле слова. Финский залив сковало льдом так, как не было последние 15 лет, и единственный финский дизельный ледокол «Сису» с угрозой не справляется. На помощь пришли мы.
Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии официально подтвердило: российские ледоколы работают в замерзающей акватории. И речь идет не только о международных водах. Хельсинки уже направил запрос, чтобы разрешить российскому атомоходу зайти непосредственно в финские территориальные воды для спасения застрявших там судов.
Какие именно ледоколы РФ работают в заливе.
Сейчас в спасательной операции задействованы четыре российских ледокола. Флагман операции — атомный гигант «Сибирь». Это судно способно пробивать лед толщиной до трех метров, оставляя после себя широкий фарватер, по которому могут идти другие корабли.
Вместе с ним на помощь замерзающим караванам пришли опытные «ветераны» Балтики — «Капитан Николаев» (работает с 1978 года) и «Капитан Сорокин» (с 1977 года). Также в районе замечен высокотехнологичный ледокол «Мурманск», уникальность которого в том, что при 120-метровой длине им может управлять всего один человек.
Закон моря и человечность.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru объяснил, что помощь терпящим бедствие в море — это неписаное правило, от которого нельзя отказываться.
«Есть “закон моря”: когда приходят сигнал sos, должны все прийти на помощь, кто вблизи находится, иначе в море и в океане не выжить. К сожалению, сейчас это правило нарушается налево и направо, в морях и океанах появились пираты и флибустьеры», — сказал он.
Эксперт уточнил, что фарватер российские ледоколы прокладывают, в том числе, и в международных водах.
«Мы пробиваем фарватер и в международных водах, когда проходим узкий участок между Эстонией и Финляндией. Мы прокалываем фарватер для того, чтобы суда прошли на Балтику и пошли дальше», — добавил он.
При этом Дандыкин подчеркивает контраст ситуации: финские политики призывают к максимальному давлению на Москву, а российские моряки в это время спасают их торговый флот.
Лед невиданной силы и работа для «Сибири».
Причиной экстренной операции стали аномальные погодные условия. Финский залив полностью покрылся льдом, что парализовало работу портов Ленинградской области, южного побережья Финляндии и севера Эстонии. В ледяном плену оказались десятки судов.
«Такой лёд образовался, пожалуй, впервые за много лет. Возможностей их ледокольного флота не хватило. Вызвали наш атомный ледокол “Сибирь”, а для него такой лед — легкая забава. Соответственно, работает другой ледокольный флот, который тоже подтянулся. Электрические ледоколы тоже хорошие, но “Сибирь” — это это очень серьёзно, это широкий ледокол, который оставляет после себя фарватер», — отметил эксперт.
Работы у моряков РФ действительно много. Им предстоит проводить караваны не только для помощи иностранцам, но и для обеспечения собственной логистики.
«Нашим ледоколам надо проводить корабли, танкерный флот и в Калининград, в порты в Приморске, в районе Выборга и, соответственно, Усть-Луга. Работы много, я думаю, наши справятся», — добавил Дандыкин.
Официально в Агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии ситуацию комментируют сдержанно, подтверждая факт взаимодействия: «В соответствии с обычной зимней практикой судоходства, судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами».