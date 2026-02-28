Ричмонд
Урок для Стубба и пиратов: Россия спасла флот Финляндии из ледяного плена

Российские ледоколы спасают запертые во льдах в финском заливе иностранные суда. Фарватер пробивает атомный гигант «Сибирь», отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Источник: Аргументы и факты

Пока президент Финляндии Александр Стубб говорит о «русской экспансии в ДНК», российские ледоколы делают то, что у них действительно в крови — спасают.

Спасают в прямом смысле слова. Финский залив сковало льдом так, как не было последние 15 лет, и единственный финский дизельный ледокол «Сису» с угрозой не справляется. На помощь пришли мы.

Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии официально подтвердило: российские ледоколы работают в замерзающей акватории. И речь идет не только о международных водах. Хельсинки уже направил запрос, чтобы разрешить российскому атомоходу зайти непосредственно в финские территориальные воды для спасения застрявших там судов.

Какие именно ледоколы РФ работают в заливе.

Сейчас в спасательной операции задействованы четыре российских ледокола. Флагман операции — атомный гигант «Сибирь». Это судно способно пробивать лед толщиной до трех метров, оставляя после себя широкий фарватер, по которому могут идти другие корабли.

Вместе с ним на помощь замерзающим караванам пришли опытные «ветераны» Балтики — «Капитан Николаев» (работает с 1978 года) и «Капитан Сорокин» (с 1977 года). Также в районе замечен высокотехнологичный ледокол «Мурманск», уникальность которого в том, что при 120-метровой длине им может управлять всего один человек.

Закон моря и человечность.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru объяснил, что помощь терпящим бедствие в море — это неписаное правило, от которого нельзя отказываться.

«Есть “закон моря”: когда приходят сигнал sos, должны все прийти на помощь, кто вблизи находится, иначе в море и в океане не выжить. К сожалению, сейчас это правило нарушается налево и направо, в морях и океанах появились пираты и флибустьеры», — сказал он.

Эксперт уточнил, что фарватер российские ледоколы прокладывают, в том числе, и в международных водах.

«Мы пробиваем фарватер и в международных водах, когда проходим узкий участок между Эстонией и Финляндией. Мы прокалываем фарватер для того, чтобы суда прошли на Балтику и пошли дальше», — добавил он.

При этом Дандыкин подчеркивает контраст ситуации: финские политики призывают к максимальному давлению на Москву, а российские моряки в это время спасают их торговый флот.

Лед невиданной силы и работа для «Сибири».

Причиной экстренной операции стали аномальные погодные условия. Финский залив полностью покрылся льдом, что парализовало работу портов Ленинградской области, южного побережья Финляндии и севера Эстонии. В ледяном плену оказались десятки судов.

«Такой лёд образовался, пожалуй, впервые за много лет. Возможностей их ледокольного флота не хватило. Вызвали наш атомный ледокол “Сибирь”, а для него такой лед — легкая забава. Соответственно, работает другой ледокольный флот, который тоже подтянулся. Электрические ледоколы тоже хорошие, но “Сибирь” — это это очень серьёзно, это широкий ледокол, который оставляет после себя фарватер», — отметил эксперт.

Работы у моряков РФ действительно много. Им предстоит проводить караваны не только для помощи иностранцам, но и для обеспечения собственной логистики.

«Нашим ледоколам надо проводить корабли, танкерный флот и в Калининград, в порты в Приморске, в районе Выборга и, соответственно, Усть-Луга. Работы много, я думаю, наши справятся», — добавил Дандыкин.

Официально в Агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии ситуацию комментируют сдержанно, подтверждая факт взаимодействия: «В соответствии с обычной зимней практикой судоходства, судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами».